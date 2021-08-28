محافظ شبوة يضع حجر الأساس لأول مشروع استثماري سكني في عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع أبراج توتال السكنية بمدينة عتق بتكلفة تقدر بنحو ثمانية وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف دولار.



وتتضمن المرحلة الاولى من المشروع، بناء وتشييد 45 برجاً سكنياً والتي سيتم تنفيذها خلال 18 شهراً، وذلك من أصل 200 برجاً سكنياً تظم أربعة آلاف وثمان شقق سكنية يتضمنها كامل المشروع التابع لشركة توتال للإستثمار والتطوير العقاري.

وأشاد المحافظ بن عديو، بهذا المشروع الإستثماري الهام الذي سيشكل نواه وإنطلاقه حقيقية للإستثمار في المجال السكني بالمحافظة..منوهاً إلى المزايا والمناخات الإستثمارية المتعددة التي تمتلكها المحافظة في العديد من المجالات..مؤكدا أستعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات اللازمة لكافة المستثمرين.