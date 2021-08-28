شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في محافظة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أُصيبت امرأة برصاص قناص حوثي، خلال إطلاق نار من قِبل مليشيا الحوثي على الأهالي في منطقة "مريس".



وقال مصدر محلي، إن عناصر المليشيا، المتمركزة في منطقة "القهرة"، أطلقت وابلا من النيران على المزارعين والمارّة في قرية "الجروف"، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح بليغة.

وأوضح المصدر أن إطلاق النار حدث في الوقت الذي كان فيه الهدوء يسود خوط التماس بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في منطقة "مريس"