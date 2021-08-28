مليشيا الحوثي تشن حملات ضد قيادات حزب المؤتمر في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنّ قياديون بارزون في مليشيا الحوثي حملة غير مسبوقة ضد حلفائهم المفترضين في جناح حزب المؤتمر الموجود بصنعاء، على خلفية عرض صور للرئيس السابق علي عبدالله صالح.



الهجوم اللاذع شمل رئيس جناح الحزب، صادق أمين أبو راس، بعدما أشار في كلمته الأخيرة إلى صندوق الانتخابات كأساس لشرعية الحكم، رغم امتداحه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي كقائد خالد في مقاومة العدوان، حسب وصفه.

وقال بيان لما يسمّى "الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان" إن استمرار بعض الأحزاب بتمجيد من وصفوهم بالخونة والمرتزقة يعد استفزازا لمشاعر الشعب اليمني.

وذكر البيان أن تلك الأحزاب والقوى لن تقبل أن يطعنها أحد من الخلف