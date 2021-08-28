قوات الجيش تعلن عن تحقيقها تقدمات نوعية في عديد جبهات وسط خسائر حوثية كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أكد العميد الركن عبده مجلي الناطق باسم الجيش، أن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والاستراتيجية.



واستعرض في إيجاز صحفي، نتائج معارك الأيام الماضية، التي يخوضها الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال، إضافة إلى استعراض جرائمها وانتهاكاتها المستمرة على المدنيين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال العميد مجلي "إن التقدمات النوعية تتواصل في جبهتي مراد ورحبة، حيث تم تحرير أكثر من 75 كيلو متراً خلال الأيام الماضية، بعد السيطرة على مناطق استراتيجية وقطع طرق الإمداد على مليشيات الحوثي".

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي، وتدمير معدات وأسلحة وعربات قتالية بغارات الطيران والمدفعية، كما استعاد الجيش الوطني أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأفاد بأن قوات الجيش في جبهات المشجح والكسارة وصرواح، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات مهمة ضد مليشيات الحوثي وأن عمليات الجيش في هذه الجبهات تركزت في "الهجوم المضاد والالتفاف والتطويق والكمائن والقضاء على الأنساق والهجمات والتسللات للمليشيات الحوثية" مما أدت إلى تحقيق أهدافها وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

أوضح أن "قوات الجيش تنفذ وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية هجمات نوعية وحررت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف".

وقال "إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، نفذت عمليات إغارة وكمائن محكمة في جبهات الجدافر والخنجر بمحافظة الجوف أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وان طيران التحالف نفذ عدة غارات استهدفت أسلحة ومعدات وعربات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية".

وأشار إلى أن "الجيش الوطني في تعز، صد تسللات وهجمات نفذتها المليشيات الحوثية في الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز"، مؤكداً "تمكن قوات الجيش من إلحاق الخسائر الفادحة في أرواح وعتاد تلك المليشيات الحوثية".

وأكد ناطق الجيش أن "مليشيات الحوثي ما زالت تمارس أعمالها الإرهابية، وبصورة متعمدة وممنهجة، باستهداف الأعيان المدنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ الباليستية"