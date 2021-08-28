مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، السبت 28 أغسطس/آب 2021، الأعيان المدنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأفادت مصادر محلية، بقيام المليشيات الإرهابية بقصف منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بصورة كثيفة.

وطبقاً للمصادر، فإن بقايا جيوب المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والأسلحة القناصة صوب منازل المواطنين في أحياء سكنية متفرقة جنوب مركز المدينة.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت منطقة الفازة وبلدة الجبلية بالأسلحة المختلفة في أوقات متفرقة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين وبصورة وحشية لإثارة الخوف والرعب في صفوف المواطنين لا سيما النساء والأطفال