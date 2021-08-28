شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيل وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت "سلفيين" بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

قتل شخص وأصيب آخرون، في وقت متأخر من مساء الجمعة 27 أغسطس /آب 2021، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محافظة الضالع.



وأفاد مصدر محلي، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة تجمعاً للمشايخ "السلفيين" في مسجد الساحة في الجليلة عقب إلقائهم محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء.

وبحسب المصدر، تشير المعلومات الأولية بأن عبوة ناسفة انفجرت عند خروج المصلين وقد أدت إلى مقتل أحد المصلين وإصابة آخرين حالة بعضهم حرجة