شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ محمد سالم باجيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ ناصر باجيل عضو مجلس النواب في وفاة والده الشيخ محمد سالم باجيل الذي انتقل الى رحمة الله بعد ان قضى معظم حياته في خدمة الوطن واصلاح ذات البين، والتوفيق بين الناس.



واشاد الدكتور بن دغر، بادوار الفقيد الوطنية والاجتماعية.. معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.