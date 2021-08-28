محافظة مأرب ترحب باستئناف نشاط منظمة ادرا وتدخلاتها الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رحبت السلطة المحلية في محافظة مأرب، بإعادة فتح مكتب منظمة ادرا واستئناف نشاطها وتدخلاتها الإنسانية في محافظة مأرب، للمساهمة في التخفيف من معاناة أكثر من 65% من النازحين جرّاء حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



جاء ذلك خلال لقاء وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، امس مع فريق وكالة الادفنست للتنمية والإغاثة (ادرا) الذي يزور مأرب، حاليا، برئاسة مدير مكتب الوكالة في العاصمة المؤقتة عدن خالد محمد.

وأكد اللقاء على أهمية استيعاب ملاحظات السلطة المحلية في مأرب حول أداء مكتب ادرا، وتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين على الثقة والشفافية المطلقة وضمان استقلالية وحيادية التدخلات الإنسانية للمنظمة ومنتسبيها.

وأشار الوكيل مفتاح، إلى أهمية بدء منظمة ادرا باستئناف العمل واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة المعلن عنها سابقا، وتوسعة تدخلاتها الحالية في مجالات المياه والصحة والتغذية، بما يخفف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف على السواء وتعزيز صمودهم في مأرب التي تستضيف نحو 148 مخيما وتجمعا للنازحين وسط تضاعف احتياجاتهم الإنسانية والخدمية.