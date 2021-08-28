وزارة الداخلية تشارك في اجتماع الخطة العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وفد من وزارة الداخلية في اجتماع فريق العمل المعني بإعادة صياغة مشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، والذي عُقد عن بُعد عبر الدائرة التلفزيونية (zoom)، ونظمته الُأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.



وترأس وفد بلادنا مدير عام إدارة مركز تقنية المعلومات بوزارة الداخلية العميد هدى السيد علي، وعضوية مستشار وزير الداخلية العميد مهندس عبدالرب عبدالرب أحمد، والرائد كنعان التميمي والنقيب أيمن حسين.

وناقش الاجتماع مضامين الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وأهداف ووسائل تنفيذ الخطة وبرامجها التنفيذية، كما جرى استعراض آراء الدول الأعضاء حول مشروع الخطة، وتضمنت النقاشات ملاحظات وفد بلادنا حول زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وإنشاء مركز عربي موحد لمواجهة جرائم تقنية المعلومات والتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث العربية وشركات تقنية المعلومات الرائدة في الوطن العربي لدراسة التصدي لمثل هذه الجرائم، وتبادل المعلومات حول هذه الظاهرة بشكل منظم وسريع بين أجهزة الأمن المختصة في البلدان العربية والتأكيد على دور التأهيل والتدريب للمختصين في هذا المجال لمكافحة الجرائم السبرانية.

وأوصى الاجتماع، بتعزيز وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة جرائم تقنية المعلومات بكافة أنواعها، وقيام الدول الأعضاء بالتبادل الثنائي السريع للمعلومات والمعطيات الخاصة بمكافحة الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات للمساعدة في ملاحقة مرتكبيها، وكذا التوسع في مجال تبادل الزيارات والخبرات بين وحدات وأجهزة جرائم تقنية المعلومات في الدول الأعضاء، وحث الدول الأعضاء على عقد دورات تدريبية مشتركة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات, كما أوصى الاجتماع، اعتماد ملاحظات وفد بلادنا واعتبارها ضمن مقررات وتوصيات الاجتماع.