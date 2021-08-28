أمن المهرة يضبط زعيم عصابة تمتهن التقطع وترويج المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية سيحوت في المهرة، القبض على زعيم عصابة تمتهن التقطع والترويج للمخدرات بين مديريات المحافظة.



وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المدعو( س ع ا ) في أحد فنادق سيحوت و بحوزته أسلحة شخصية وذخائر وقنبلة دفاعية وبعض المواد المخدرة والادوات التي تستخدم في تعاطيها.

واكد ان "المضبوط" مطلوب في عدد من القضايا منها مواجهة السلطات الأمنية في أحد المديريات وقيادته لعصابة تمتهن التقطع وتجارة وترويج المخدرات.