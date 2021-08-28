31 شخصا ضحايا الحوادث المرورية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ اجمالي الحوادث المرورية المسجلة لدى شرطة السير بوادي حضرموت خلال النصف الاول من العام الجاري ٦٢ حادثا نتج عنها ٣١ حالة وفاة و٨٨ اصابة بين بليغة وخفيفة.



وقدرت قيمة الخسائر المادية الناتجة عن تلك الحوادث بأكثر من 43 مليون ريال.

وأوضح تقرير رسمي ان شرطة السير منحت ٢٤٩٠ رخصة قيادة للمواطنين و ١٤٣٨ ترقيم خصوصي مؤقت و٣٨٤ ترقيم نقل مؤقت، فيما تم تجديد ٣٧٢ ملكية و ٣٣ ملكية بدل فاقد وتحويل ٢٢٨ ملكية من شخص لآخر.

ونوه مدير الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني بالجهود التي يبذلها رجال المرور وقسم الحوادث والتزامهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وتنفيذ الخطة المرورية في اوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية.

من جهته، أشار مدير شرطة السير العقيد فائز العامري الى استئناف الحملات المرورية خلال الايام القادمة للمركبات والدراجات الغير مرقمه والتي تأتي ضمن الخطة الأمنية بالوادي والصحراء، داعياً المواطنين الى الالتزام بالقواعد المرورية وطرق السلامة للحد من الحوادث المرورية والتقليل من مخاطرها.