انعقاد ورشة عمل بسيئون حول التحديات في مواجهة القضايا البيئية والمناخية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عُقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول التحديات والقضايا التي تواجه السلطة المحلية في مواجهة القضايا البيئية والمناخية بمحافظة حضرموت بتمويل من منظمة بيرجهوف الالمانية .



وتهدف الورشة، الى مناقشة اهم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية بمحافظة حضرموت والجهات المعنية ذات الصلة والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تساعد في التخفيف من الكوارث البيئة والمناخية وكذا اهمية اشراك الفرد في عملية التوعية بالمخاطر البيئية والمناخية والعمل على تحويل تلك التوصيات الي برامج فعلية قابلة للتنفيذ وتسهم في التخفيف من الاثار البيئية والمناخية على المجتمع .

وأشار مدير عام مديرية سيئون محمد العامري الى أهمية الورشة كونها تلامس هموم السلطة المحلية سيما بعد التغيير المناخي الذي يشهده العالم وتأثير الاعاصير والفيضانات الناتجة عن غزارة الامطار..داعيا المشاركين بالورشة الى الخروج بتوصيات تعزز وتسهم في تفعيل دور السلطات المحلية من خلال جملة من البرامج والمشاريع لتخفيف الآثار البيئية والمناخية في مدن الوادي والساحل .

فيما عبر مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بحضرموت الوادي والصحراء المهندس عمر بن شهاب، عن سعادته لعقد هذه الورشة التي تلامس محاورها الوضع البيئي وتغير المناخ وأثره على حضرموت، الامر الذي يستدعي الوقوف امام العديد من الصعوبات والمعوقات التي تؤثر على البيئة بالمحافظة في السهول والصحاري والبر وإيجاد المخارج والبدائل عبر تلك التوصيات التي ستخرج بها الورشة .

وتخللت الورشة نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين اثرت محاورها بالمداخلات والملاحظات والمقترحات وخرجت بمجموعة من التوصيات في المجال البيئي والمناخي.