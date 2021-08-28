بلادنا تدعو دعو الجزائر والمغرب الى تغليب لغة الحوار لحل القضايا الخلافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عبرت الجمهورية اليمنية، عن اسفها للتطورات الاخيرة التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية.



واعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن متابعتها باهتمام كبير واسف بالغ للتطورات الاخيرة التي شهدتها العلاقات بين الجزائر والمغرب..داعية البلدين الشقيقين إلى تغليب لغة الحوار لحل القضايا الخلافية، والبناء على المصالح والعلاقات والاواصر الاخوية التاريخية التي تجمعهما.

واكدت وزارة الخارجية، عن ثقتها في تجاوز البلدين لهذه المرحلة الحرجة، والبدء في صفحة جديدة من العلاقات التي تلبي تطلعات الشعبين وتحقق الامن والاستقرار للمنطقة.