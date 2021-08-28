مناقشة نشاط وخطط الشركة اليمنية للغاز للعام الجاري 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، مع قيادة الشركة اليمنية للغاز، عدداً من القضايا المتعلقة بنشاط وخطط الشركة للعام الجاري 2021م، والمشاريع والبرامج المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة.



وأكد الوزير باعبود، بأن الشركة اليمنية للغاز تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وذلك لدورها المحوري والمهم خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة..مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والعمل بصورة مؤسسية وتكاملية، مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أكد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط، التزام قيادة الشركة بالعمل وفق التوجيهات والرؤية التي تسعى إلى تنفيذها وزارة النفط والمعادن ووفقاً لتوجهات الحكومة وبرنامجها العام.