شاهد.. برنامج القوافل الطبية التخصصية يستهدف مديرية أرياف المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

برعاية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ساحل حضرموت وبتمويل مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ مؤسسة الطبيب الزائر التنموية وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية ارياف المكلا وبالتعاون مع الأسطورة للنظارات الحديثة أستهدف برنامج القوافل الطبية التخصصية لعام 2021م منطقة بين الجبال بمديرية ارياف المكلا حيث استفاد منها ( 355 ) حالة. .



حيث تتكون القافلة الطبية التخصصية من التخصصات التالية :-

عيادة العيون وفيها الدكتورة الأخصائية عبير أبوبكر بامهدي حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة 106 مستفيد ومستفيدة .

كما رافق عيادة العيون عيادة للبصريات وذلك لفحص النظر بالكمبيوتر وصرف نظارات لعدد من الحالات المستفيدة وذلك تحت إشراف فني بصريات كلآ من ناصر بن علي الحاج و محمد الزبيدي ؛ حيث بلغ عدد الحالات ( 98 ) مستفيد ومستفيدة .

عيادة أمراض النساء والولادة وفيها الدكتورة الأخصائية إيمان بن حميد وبمساعدة الدكتورة أميرة بن ضبيع ؛ حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة 60 حالة وذلك من خلال المعاينة والكشف بجهاز السونار .

عيادة الأطفال وفيها الدكتور الأخصائي محمد سعيد باربيد وبمساعدة الدكتورة حنان باجمال حيث تم معاينة 82 حالة .

كما رافق القافلة مختبر متكامل بأجهزته ومعداته وطاقمه لإجراء جميع الفحوصات الطبية تحت أشراف فني مختبر عبدالله سالم باوزير؛ حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة 216 حالة .

كما تم توفير صيدلية متكاملة تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن السويني أخصائي صيدلة وبمساعدة الدكتور عبدالله الحامدي؛ حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة أكثر من 207 حالة .

وفي ختام القافلة تقدم رئيس القافلة - عضو مجلس إدارة مؤسسة الطبيب الزائر - مسؤول النشاط الإيصالي الدكتور عبدالرحمن السويني بالشكر والتقدير لمدير مكتب الصحة بالمديرية الأستاذ طالب باقديم وكآفة مؤظفي المركز الصحي بمنطقة بين الجبال ؛ كما تقدم بالشكر للجنة المنسقة لتسيير وتنظيم القافلة برئاسة الأستاذ عبدالله باكردس وكذا على حسن الضيافة وكرم الأستقبال .

من جانب آخر تقدم الأستاذ طالب باقديم بتكريم مؤسسة الطبيب الزائر التنموية ومؤسسة صلة والأسطورة للنظارات الحديثة و كآفة الكادر المرافق للقافلة بشهادات شكر وتقدير .