الثانية خلال الشهر الجاري..هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت غرفة الارصاد والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، السبت، إن هزة أرضية ضربت المحافظة، بقوة متوسطة 4.6 درجة على مقياس ريختر شمال وادي حضرموت على عمق 10 كيلومتر.



وأوضحت في بيان، أن بؤرة مركز الهزة الزلزالية التي ضربت حضرموت، شعر بها سكان الوادي والساحل، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 28 اغسطس 2021م.



وأكد عدد من سكان مديريات الوادي والصحراء، لـ"يمن شباب نت"، الحادثة وأكدوا شعورهم بحجم وقوة الهزة الأرضية، وتحرك الأشياء من حولهم في بعض الأماكن.



وفي العاشر من أغسطس الجاري، ضربت هزة مماثلة، بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر، ساحل حضرموت.

