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انتقالي دوعن يبدأ نزولاته لتفعيل اللجان المحلية بمركزي لبنة والحيسر

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اليمن العربي - دوعن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 - دوعن

دشنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية دوعن تفعيل اللجان المحلية بمركزي لبنة والحيسر بالهضبة الجنوبية لوادي دوعن، برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .

 

حيث بدأت الهيئة أنشطتها لشهر اغسطس الجاري بتفعيل دور اللجان المحلية بمركزي لبنة والحيسر، تنظيميا وجماهيريا واجتماعيا ، بحضور الشيخ عبدالله محمد العمودي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية دوعن .

 

واجتمع العمودي وعبدالله سليمان اللبيضي مدير الادارة الجماهيرية بالمديرية ومساعدي مدراء الإدارات بالهيئة التنفيذية بالمديرية ، ومدير إدارة الشباب والطلاب عبدالرحمن باراس والحقوق والحريات سالم السومحي والسياسية عمرعلي باراس ، وأعضاء من القيادة المحلية بدوعن برؤساء المركزين ونوابهم وأعضاء اللجان المحلية بالمركزين للشؤون التنظيمية، والجماهيرية، والتثقيف الوطني، والاجتماعية، والأمن المجتمعي، والخدمات والتنمية، ورصد الانتهاكات.   

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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