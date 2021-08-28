انتقالي دوعن يبدأ نزولاته لتفعيل اللجان المحلية بمركزي لبنة والحيسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 - دوعن

دشنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية دوعن تفعيل اللجان المحلية بمركزي لبنة والحيسر بالهضبة الجنوبية لوادي دوعن، برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .



حيث بدأت الهيئة أنشطتها لشهر اغسطس الجاري بتفعيل دور اللجان المحلية بمركزي لبنة والحيسر، تنظيميا وجماهيريا واجتماعيا ، بحضور الشيخ عبدالله محمد العمودي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية دوعن .

واجتمع العمودي وعبدالله سليمان اللبيضي مدير الادارة الجماهيرية بالمديرية ومساعدي مدراء الإدارات بالهيئة التنفيذية بالمديرية ، ومدير إدارة الشباب والطلاب عبدالرحمن باراس والحقوق والحريات سالم السومحي والسياسية عمرعلي باراس ، وأعضاء من القيادة المحلية بدوعن برؤساء المركزين ونوابهم وأعضاء اللجان المحلية بالمركزين للشؤون التنظيمية، والجماهيرية، والتثقيف الوطني، والاجتماعية، والأمن المجتمعي، والخدمات والتنمية، ورصد الانتهاكات.