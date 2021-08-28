شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أجهزة الأمن بالمهرة تلقي القبض على زعيم عصابة تمتهن التقطع وترويج المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة القبض على زعيم عصابة تمتهن التقطع والترويج للمخدرات بين مديريات المحافظة.



وقال مصدر أمني إن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المدعو( س ع ا ) في أحد فنادق سيحوت وبحوزته أسلحة شخصية وذخائر وقنبلة دفاعية وبعض المواد المخدرة والادوات التي تستخدم في تعاطيها.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأكد المصدر أن “المضبوط” مطلوب في عدد من القضايا منها مواجهة السلطات الأمنية في أحد المديريات وقيادته لعصابة تمتهن التقطع وتجارة وترويج المخدرات.