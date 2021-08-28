انتقالي دوعن يتفقد مدرسة لبنة ويسلم المركز الصحي مستلزمات طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 - دوعن

قام رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دوعن الشيخ عبدالله العمودي بزيارة تفقدية لمدرسة لبنة .



واستقبل العمودي وكيل ومعلمي المدرسة ، واطلع على هموم السلك التربوي ، والنواقص التي تحتاجها المدرسة ، مبديا استعداد القيادة المحلية بالمديرية بمتابعة القيادة العليا للمجلس الانتقالي لتوفيرها .

وفي السياق زار رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دوعن الشيخ عبدالله العمودي ، المركز الصحي بمنطقة لبنة ، وكان في استقباله مدير المركز الدكتور أحمد عبدالله باقديم بارشيد وعدد من الكادر الصحي .

وسلم رئيس الهيئة بحضور عضو القيادة المحلية بالمديرية رئيس اللجنة المحلية بمركز لبنة عوض بأيسر ، ونائبه عمر بارشيد ، وأعضاء اللجنة المحلية بالمركز ، مدير المركز الصحي أدوات طبية وقائية من جائحة كورونا ، واطلع العمودي والوفد المرافق له على النواقص التي يحتاجها المركز.