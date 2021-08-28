الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

انتقالي دوعن يتفقد مدرسة لبنة ويسلم المركز الصحي مستلزمات طبية

0 نشر
اليمن العربي - دوعن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي دوعن يتفقد مدرسة لبنة ويسلم المركز الصحي مستلزمات طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 - دوعن

قام رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دوعن الشيخ عبدالله العمودي بزيارة تفقدية لمدرسة لبنة .

 

واستقبل العمودي وكيل ومعلمي المدرسة ، واطلع على هموم السلك التربوي ، والنواقص التي تحتاجها المدرسة ، مبديا استعداد القيادة المحلية بالمديرية بمتابعة القيادة العليا للمجلس الانتقالي لتوفيرها .

 

وفي السياق زار رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دوعن الشيخ عبدالله العمودي ، المركز الصحي بمنطقة لبنة ، وكان في استقباله مدير المركز الدكتور أحمد عبدالله باقديم بارشيد وعدد من الكادر الصحي .

 

وسلم رئيس الهيئة بحضور عضو القيادة المحلية بالمديرية رئيس اللجنة المحلية بمركز لبنة عوض بأيسر ، ونائبه عمر بارشيد ، وأعضاء اللجنة المحلية بالمركز ، مدير المركز الصحي أدوات طبية وقائية من جائحة ، واطلع العمودي والوفد المرافق له على النواقص التي يحتاجها المركز. 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا