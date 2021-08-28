الشريط الصحراوي يشهد مهرجان الشيخ زايد في موسمه الأول لمزاينة الإبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

شهد الشريط الصحراوي بمحافظة حضرموت بمديرية قف العوامر فعاليات مهرجان الشيخ زايد بن سلطان -رحمه الله- الأول لمزاينة الإبل، برعاية كريمة من الشيخ محمد بن سالم بن كردوس العامري تحت عنوان : "حلقة وصل بين الأجيال ومناسبة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة"، بمشاركة أكثر من 1000 متسابق .



المهرجان شهد أشواط: (المحليات، والمجاهيم من عشرة مراكز للمزايين، والحشوان، والحول، والحيران، والمفاريد، والحقايق، واللقايا، والإيذاع، والثنايا، وجمل خمس، وجمل عشر على البيرق، والمحالب) .

وقد قال منسق المهرجان صالح بن كوش العامري : ( أن الهدف من هذا المهرجان هو إحياء التراث، وكذا إحياء العادات القديمة عن بدو الصحراء، رغم أن الاهتمام بالإبل في الفترات الأخيرة قل بسبب ظهور المواصلات، لكن هذه المسابقات تشجع على الحفاظ على الإبل وتربيتها).

معبرا عن شكره لقيادة وشيوخ دولة الإمارات على الرعاية والدعم الكريم للمهرجان، وكذا لجميع المشاركين والحضور الذين تحملوا صعوبات الطريق للوصول إلى الصحراء رغم ضعف إمكانيات المناطق الصحراوية بالمحافظة .

ناقلا رسالة خاصة من الشيخ محمد بن سالم بن كردوس العامري، حيث أبلغ سلامه لجميع المشاركين والحضور .

ومن جانبه قال المنسق الإعلامي للمهرجان (المحيط الهادي) عمر بن محروز العامري : ( أن المهرجان كان باسم الغالي على قلوبنا اسم الشيخ زايد - رحمه الله- ، وجاء المهرجان بهدف إحياء التراث الذي بدأ ينقرض، شاكرا جميع الداعمين والرعاة والمشاركين ولجنة التحكيم التي كانت برئاسة علي المهري ).

مؤكدا أن المشاركين كان عددهم كبيرا جدا، حيث ساقوا إبلهم على مدى أسبوع وخمسة أيام للوصول إلى موقع المهرجان، متمنيا أن يكون المهرجان تقليد سنوي يحوي على سوق لشراء وبيع الإبل للحفاظ على التراث .

كما أهدى أبو محمد صالح العامري - عضو مجلس النواب- فوزه بالناموس للشيوخ الداعمين وجميع المشاركين، وتمنى للجميع النجاح والتوفيق في المنافسات القوية للإبل المحلية .