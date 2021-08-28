شرطة كريتر توضح اسباب اغلاق بعض المحلات التجارية بينها محلات الصقر للبهارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

وضحت شرطة كريتر بالعاصمة عدن، حول اسباب اغلاق بعض المحلات التجارية في الاسبوع الماضي، اثناء حملة التلاعب بالعمله الذي نفدها قائد شرطة كريتر وافراده في الاسبوع الماضي، بينهم محلات الصقر للبهارات.



والذي روجت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بان مدير شرطة كريتر تم مداهمته و اخذ الفلوس من محله التجاري واغلاق محله و الحقيقة انه قام بشراء عمله بالريال السعودي من السوق السوداء وتم مصادرة العملة واعطائه سند رسمي فيها وتحويلها الى أدارة امن عدن بمحضر رسمي.

حيث صرح قائد شرطة كريتر العقيد نبيل عامر ان الحمله كانت على جميع المتلاعبين دون استثناء، وتم ضبط عدد من المخالفين، بينهم محلات الصقر موضحا بانهم اخذوا عليه مبلغ 2100 ريال سعودي تم شرائه من السوق السوداء بسعر مخالف لسعر الصرف وتم اعطائه سند رسمي بذلك وتم تحويل المبلغ الى قسم الامانات لدى نائب مدير أمن عدن وانه سيتم التنسيق مع نائب مدير الامن لاستلامه.

وعند التحقيق مع مالك محلات الصقر اكد بانه اشترى 2100 ريال سعودي من زبون كونه تاجر جمله وتجزئه لسداد بعض التزاماته بالريال السعودي كون الصرافين في اضراب .. ونفى اي تعدي على امواله او املاكه وان ما تم ضبطه في مغل المحل تم جرده امامه واستلم اشعار (سند) بذلك وانه استلم مفتاح المحل لمباشرة عمله.

ويشار بان رجال أمن شرطة كريتر بقيادة العقيد نبيل عامر ساهم بشكل فاعل في منع التلاعب بالعملة و تطبيق قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي و تعميم البنك المركزي، وتم ضبط عدد من المتلاعبين بالعملة و كذلك الذين كانوا يشترون الصرف باسعار باهضة من السوق السوداء.