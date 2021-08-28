مأرب..مليشيا الحوثي تدمر وتحرق منزل شهيد في "مجزر" بعد نزوح أسرته منه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تدمير وحرق منزل أسرة شهيد من وجهاء محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.



وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بإحراق وتدمير منزل الشهيد "قايد مبروك ناصر رقيب" في مديرية مجزر شمال غرب مأرب، وحولته إلى أطلال بعد أن نزحت أسرته منه.



والشهيد "رقيب" من وجهاء وأعيان مديرية مجزر بمحافظة مأرب، واستشهد بنيران مليشيا الحوثي في معارك سابقة بمركز مديرية مجزر.



وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى تفجير وتدمير منازل وأملاك القيادات والوجاهات الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها في أطراف محافظة مأرب.

