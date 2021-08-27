تعز.. رئيس محكمة الحجرية يحيل عدد من الأمناء الشرعيين للتحقيق ويوقف آخرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أحال رئيس محكمة الحجرية القاضي نشوان المجاهد، عددا من الأمناء الشرعيين إلى التحقيق وأوقف آخرين عن العمل على خلفية اختلالات في أعمالهم.



وترأس القاضي المجاهد أمس الخميس، اجتماعا بالأمناء الشرعيين في مديرية الشمايتين، بحضور وكيل نيابة التربة القاضي جلال الحمادي ومدير شرطة المديرية المقدم طه البركاني.



وقال خلال الاجتماع إن "قرار الإحالة والتوقيف لعدد من الأمناء الشرعيين جاء على خلفية الاختلالات في أعمالهم والتي نتج عنها اختلالات أمنية وازدحام في القضايا المدنية والشخصية ".



شدد رئيس محكمة الحجرية على الأمناء الشرعيين الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لأعمالهم.



وأكد على أن المحكمة ستظل في حالة متابعة مستمرة لأعمال الامناء الشرعيين ومراجعة دفاتر التوثيق الخاصة بهم والتأكد من مدى انضباطهم والتزامهم بالإجراءات وبتوثيق المعاملات بالشكل الصحيح.