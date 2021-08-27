الجيش يصطاد طائرة مُسيّرة ويستهدف تحركات لمليشيا الحوثي غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 أغسطس 2021

أعلنت قوات الجيش الوطني، أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غربي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدات عبر تويتر، إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب مارب".

وأضاف أن "مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من المليشيات الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اللعيرف ومحزمات ماس شمال غرب مارب".

وبين الحين والآخر تتجدد المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة مأرب.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش مقتل 15 حوثين في كمين غربي مأرب النفطية.

وبعد فشل الهجمات المتكررة في اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية غربي مأرب منذ أكثر من 7 أشهر، هدأت وتيرة الأعمال القتالية منذ مطلع أغسطس/آب الحالي، فيما اقتصرت العمليات الحوثية على محاولات تسلل متفاوتة.

وتسعى مليشيا الحوثي منذ فبرير الماضي إلى السيطرة على مأرب، لكنها فشلت ولم تحرز اي تقدم، كما تكبدت خسائر فادحة وسط مقاومة شديدة من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية