مليشيا الحوثي تجبر المدارس بصنعاء على إقامة فعاليات طائفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 أغسطس 2021

أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدارس الحكومية، والخاصة في العاصمة المختطفة صنعاء على إقامة فعاليات طائفية خلال الإذاعات الصباحية.



وقالت مصادر تربوية: "إن ميليشيا الحوثي ألزمت المدارس الحكومية، والخاصة، بإقامة فعاليات طائفية ،وتخصيص الإذاعات المدرسية، للحديث عن ذكرى الحسين، وكربلاء، وذلك ضمن إطار الفعاليات، والأنشطة الطائفية التي تقيمها المليشيات للاحتفاء بذكرى عاشوراء بمناطق سيطرتها".

وأشارت المصادر، "إلى أن المليشيات الحوثية حددت نهاية انتهاء إقامة الفعاليات الطائفية في المدارس الحكومية، والخاصة في نهاية شهر محرم وتوعدت باتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين".

ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على السلطة في 21 سبتمبر 2014، عمدت الميليشيات إلى إقامة الفعاليات الطائفية في المدارس والجامعات.

وكانت المليشيا قد قامت بتغيير المناهج الدراسية، بالإضافة تغيير أسماء المدارس والكليات واستبدالها بأسماء طائفية وسط مخاوف من تفتيت النسيج الاجتماعي وتفخيخ عقول الطلاب والزج بهم في جبهات القتال.