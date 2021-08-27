توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 أغسطس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في اليمن، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً، على عدد من المناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة قد تكون بعضها غزيرة ويصاحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية خاصة على أجزاء من تعز واب والضالع وذمار والمحويت وريمة وحجة .

وحسب المركز قد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية في مرتفعات أبين وشبوة وحضرموت، وغرباً إلى سواحل تعز والحديدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، لافتاً إلى هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والشديدة السرعة على أرخبيل سقطرى .

ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية والغربية والسهول الساحلية الغربية والجنوبية من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .

وحذر سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة هطول الأمطار أو تكون الشابورة المائية أو الضباب، وكذلك ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.