تعز.. القوات المشتركة تطيح بخلية تجسس حوثية غربي المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن، اليوم الخميس، عن إطاحتها بخلية تجسس لمليشيات الحوثي في الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي البلاد.



وذكر المقاومة الوطنية في بيان، أن عملية الترصد والتعقب لعناصر الخلية تكللت بالقبض على أهم 3 من أعضاء الخليه في ضربة قاسية للمليشيات المدعومة إيرانيا.

وأوضح البيان أن شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية فككت خلية التجسس التابعة للمليشيات الحوثية في مديرية موزع غربي تعز.

وحررت القوات المشتركة مديرية موزع منتصف 2018 قبل أن تتحول تضاريسها الجبلية أوكار لانشطة خلايا التهريب الحوثية.

واعتبر البيان إسقاط خلية "موزع" إنجازا أمنيا جديدا لشعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية وضربة قاسية للمليشيات المدعومة إيرانيا.

وأضاف أن "خلية التجسس كلفت برصد تحركات القوات المشتركة في مديرية موزع وعدد من مديريات الساحل الغربي، وتهريب أسلحة ومعدات للمليشيات ".

ومنذ مطلع العام الجاري فككت القوات المشتركة عديد من الخلايا التجسسية بما فيه عناصر مرتبطة بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني.