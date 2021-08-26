رئيس الجمعية الوطنية يلتقي رئيسة مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مقر الجمعية، رئيسة مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء، الأخت أمل أحمد المصلي.



وفي اللقاء، رحب اللواء بن بريك، برئيسة المؤسسة، وناقش معها عدداً من الموضوعات المستقبلية المتعلقة بالمؤسسة وتقريرها في مكافحة المخدرات، إلى جانب استعدادتها لإقامة المهرجان التعاوني الخيري السادس.

وفي ختام اللقاء، الذي حضره أحمد محمد المصلي، الرئيس الفخري للمؤسسة، أثنى اللواء أحمد سعيد، على نشاط المؤسسة والجهود الخيرية الإنسانية المبذولة في التخفيف من معاناة شريحتي الأيتام والفقراء، ومحاولة رسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة لقلوبهم بجهود ذاتية.