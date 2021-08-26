الوكيل مفتاح يبحث مع الهجرة الدولية تدخلاتها الانسانية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع فريق المنظمة الدولية للهجرة الذي يزور المحافظة حالياً برئاسة فراس البديري، الشراكة الانسانية بين السلطة المحلية للمحافظة والمنظمة وتدخلاتها الانسانية.



وخلال اللقاء، شدد الدكتور مفتاح على المنظمة بضرورة تقديم تقريراً مفصلاً عن المشاريع التي نفذتها والتي يجري تنفيذها خاصة المشاريع ذات الطابع التنموي مرفقة بجداول الكميات والمواصفات الهندسية لكل مشروع ليستنى للسلطة المحلية تقييمها على ارض الواقع من خلال لجنة متخصصة من حيث المواصفات في التنفيذ والاثر الانساني والتنموي لها.

واكد الدكتور مفتاح، على اهمية ان تكون التدخلات الانسانية واقرار المشاريع للمنظمة من خلال الشراكة مع السلطة المحلية واشرافها لضمان الاستخدام الامثل للمساعدات الانسانية في مشاريع ذات جدوى وشموليتها كافة مناطق الاحتياجات بحسب الاولويات الملحة للمجتمعات المحلية وخصوصياتهم.

كما جرى مناقشة آلية تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمة وقيادة السلطة المحلية بما يضمن الاستخدام الامثل للموارد والمساعدات ويحقق مبدأ الشفافية والجودة والاثر الانساني والتنموي.

واشاد الوكيل مفتاح، بالدور الانساني والحيوي لمنظمة الهجرة الدولية والحاجة الى تدخلاتها الفاعلة ومساعدة السلطة المحلية في مواجهة التحديات التي فرضتها الاعداد الهائلة للنازحين الذين استقبلتهم المحافظة ومازالت تستقبل حتى اليوم، في ظل امكانات وبنى تحتية محدودة.

من جانبه اكد البديري، حرص المنظمة على العمل تحت مظلة السلطة الرسمية وبالتنسيق والشراكة الكاملة معها للمساعدة في تعزيز الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية للمواطنين من نازحين ومجتمع محلي وتعزيز قدراتهم على الصمود وتجاوز ظروف النزوح والحرب والاوضاع المعيشية الصعبة.. معربا عن شكره للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطة المحلية للمنظمة لتنفيذ انشطتها وتدخلاتها الانسانية.