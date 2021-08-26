الارياني: الأحكام القضائية بحق قيادات مليشيا الحوثي خطوة طال انتظارها من كافة اليمنيين‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة" ان الأحكام الذي اصدرتها المحكمة العسكرية بحق المجرم عبدالملك الحوثي و173 آخرين من قيادات مليشيا الحوثي الارهابية، بتهم جسيمة بينها الانقلاب على النظام الجمهوري والدولة، والتخابر مع ايران، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، خطوة في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من كافة اليمنيين‏".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الاحكام القضائية انتصار لدماء وجراحات ومعاناة وآلام الملايين من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي منذ انقلابها الآثم على الدولة، وتأكيد على أن تلك الجرائم لن تسجل ضد مجهول، وان القتلة والمجرمين من قيادات وعناصر المليشيا لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة‏".

وأكد الارياني، ان الحكم الذي يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" توصيف طبيعي لمليشيا مارست القتل والتنكيل بحق اليمنيين، وارتكبت من الجرائم والانتهاكات ما يندى له الجبين، وتحولت إلى مخلب ايراني لاستهداف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد حركة التجارة الدولية وامدادات الطاقة العالمية‏.

واشار الوزير الارياني الى أن هناك اجراءات عدة ستتخذ ضد المجرمين سيتم الاعلان عنها في حينه، ومنها مخاطبة الانتربول الدولي لتسليم قيادات مليشيا الحوثي الارهابية المحكومين والمتواجدين خارج اليمن، وملاحقتهم في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، والمطالبة باموالهم المنهوبة من قوت الشعب اليمني.