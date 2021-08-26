وزير النقل يناقش آلية التعاون والتعامل بين وحدات وهيئات الوزارة وكاك بنك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزيرالنقل الدكتور عبدالسلام حُميد،اليوم، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي حاشد الهمداني، أوجه التعاون وآلية التعامل بين وحدات وهيئات الوزارة والبنك .



وتطرق اللقاء، الى الخدمات المصرفية والمالية والمزايا التنافسية المقدمة من البنك اضافة إلى امكانية الاستفادة منها في تسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات للقطاعات النقل المختلفة والمتعاملين والمستفيدين من انشطة الوزارة .

خلال اللقاء، اشاد وزير النقل، بالخبرة والمكانة التي يحتلها "كاك بنك" في خدمة التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال النشاط الزراعي والسمكي، إلى جانب تسهيلات خدمات الايداع المصرفي و التحويلات البنكية لمستوردي السلع والخدمات من الخارح ومساهمته بتقديم المرتبات لبعض المؤسسات والمرافق الحكومية.

واكد الوزير عبدالسلام، سعي الوزارة الى تعزيز جهود الحكومة في تفعيل العملية التنموية خلال هذه المرحلة الراهنة للبلاد وذلك عبر تكاثف جهود كافة الجهات الرسمية مع القطاعات المصرفية الحكومية والخاصة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، اكد رئيس بنك التسليف التعاوني الزراعي، استعداد البنك تقديم كافة التسهيلات الازمة لوزارة النقل ومنتسبيها والمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها بما يكفل الارتقاء بجودة المعاملات المصرفية والاحتفاظ بثقة العملاء.