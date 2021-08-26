شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 23 حالة موزعة كالتالي :

13 حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 65 عام

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 20 عام من منطقة الديس

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من منطقة جول مسحة

الحالة 4 لطفلة تبلغ من العمر 11 عام من منطقة المكلا

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 50 عام من منطقة الديس

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 56 عام من منطقة المكلا

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 45 عام من منطقة روكب

الحالة 8 لأنثى تبلغ من العمر 45 عام من منطقة المكلا

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 45 عام من منطقة فوه ربوة المهندسين

الحالة 10 لأنثى تبلغ من العمر 80 عام من منطقة فوه الشافعي

الحالة 11 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من منطقة المكلا حي السلام

الحالة 12 لذكر يبلغ من العمر 50 عام من منطقة فوه المساكن

الحالة 13 لذكر يبلغ من العمر 89 عام من منطقة المكلا

4 حالات من مديرية الشحر

الحالة 14 لذكر يبلغ من العمر 29 عام

الحالة 15 لأنثى تبلغ من العمر 49 عام

الحالة 16 لذكر يبلغ من العمر 40 عام

الحالة 17 لذكر يبلغ من العمر 36 عام

4 حالات بروم ميفع

الحالة 18 لذكر يبلغ من العمر 39 عام

الحالة 19 لأنثى تبلغ من العمر 42 عام

الحالة 20 لذكر يبلغ من العمر 26 عام

الحالة 21 لذكر يبلغ من العمر 37 عام

حالة من مديرية ارياف المكلا

الحالة 22 لذكر يبلغ من العمر 28 عام

حالة وافدة

الحالة 23 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام من محافظة الجوف

9 حالات تعاف جديدة من مديرية المكلا ولله الحمد بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل

حالتا وفاة الجديدة موزعة كالتالي :

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لانثى تبلغ من العمر 80 عام من منطقة الشرج

حالة وافدة

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 105 عام

من محافظة شبوة

الحالتين توفيت في فترة تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

الحالات النشطة 144 حالة نشطة

134 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

10 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا