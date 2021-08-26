انتخاب هيئة إدارية لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقدت الجمعية العمومية لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، اجتماعا ، اليوم، في مقر المركز في مدينة الغيضة لاختيار هيئة إدارية جديدة .



وافتتح الاجتماع من قبل رئيس المركز البروفيسور عامر فائل بلحاف بالترحيب بالأعضاء والضيوف من ممثلي السلطة المحلية والمراكز البحثية وشكرهم على حضورهم.

من جانبه أشاد الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمركز ودوره الريادي ، وثمن جهود القائمين عليه ، مؤكداً دعم السلطة المحلية لمثل هذه المراكز البحثية، والتي هي مظلة علمية وثقافية وتوثيقية هامة.

واستعرض الدكتور سعيد نجادان القميري المدير التنفيذي للمركز ما أنجز خلال السنوات الماضية والتقارير الإدارية والمالية للمركز عن السنوات المنقضية، وتم إقرارها بالإجماع من قبل الحضور ، كما جرى عرض خطة العمل للسنوات القادمة، ومناقشتها من قبل الأعضاء والحضور.

تم بعد ذلك فُتح باب الترشح لانتخاب هيئة إدارية جديدة للمركز ، وقد ارتأى الأعضاء التجديد للهيئة الحالية مع إجراء بعض التعديلات، لتضم الهيئة الإدارية التالية أسماؤهم:

١_ البروفيسور عامر فائل بلحاف ، رئيسا للمركز .

٢_ الاستاذ محمد عبدالعزيز جعفر كلشات ، الأمين العام .

٣_ الدكتور سعيد سعد نجادان القميري ، المدير التنفيذي .

٤_ الدكتور محمد أحمد المجيبي - والأستاذة منال باعبدة ، دائرۃ التخطيط .

٥_ الدكتور عادل كرامة معيلي - والدكتور مسعد عامر سيدون - والأستاذة صفية السليمي - والأستاذة صفية كدة ، دائرۃ الدراسات والبحوث .

٦_ الاستاذ عمر محمد علمي نيمر ، المسؤول الاعلامي .

٧_ والأستاذ ناجي سعد حنافان بلحاف ، مسؤول العلاقات العامة .

٨_ الأستاذ يونس العود ، المسؤول المالي .

٩_ الاستاذ سعد مسلم بن غفيلة - والاستاذ أحمد باحلي ، دائرۃ التوثيق.

كما تقرر اختيار معالي وزير الكهرباء الدكتور أنور محمد كلشات -الأمين السابق للمركز رئيسا فخريا.

حضر الإجتماع عدد كبير من الباحثين والباحثات والمهتمين والمهتمات باللغة المهرية·