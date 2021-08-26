تربية حضرموت تنظم ورشة عمل  للإدارات المدرسية برياض الأطفال على مستوى مديريات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت صباح اليوم ورشة عمل تشخيصية استهدفت 80 كادراً تربوياً يمثلون قيادات العمل ومديري الإدارات المدرسية ومربيات رياض الأطفال وعينات من مناطق التوجيه التربوي على مستوى المحافظة والمديريات .



كرست الورشة التي عقدت برئاسة وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون لتدارس الوضع الفني والإداري والتوجيهي بالرياض وآلية الخطة وتوحيدها من خلال توزيع المقررات الدراسية والاستمارات التقييمية للمربيات والأطفال منذ بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021 .

وأوضح الوكيل عبدون في كلمته التوجيهية إلى أهمية عقد مثل هذه الورش واللقاءات التشخيصية التي تأتي في إطار خطة شعبة التدريب والتأهيل بمكتب الوزارة بالمحافظة التي تضع الجميع عن كثب لكل ما يعتمل خلال اليوم الدراسي برياض الأطفال .

مشيراً إلى أن ما شهدته الرياض من نهضة عمرانية مستقبلية وفقا لرؤية قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة وفي ظل الدعم اللامحدود من قبل راعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات .

وأضاف وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت إلى أن جميع لمديريات بالرقعة الجغرافية الحضرمية أصبحت بها رياض أطفال حكومية نوعية بلغت 22 روضة وأخرى قريبا سيتم استكمالها بمديريات المكلا وغيل باوزير وبروم ميفع ودوعن وقيد الإنشاء في مديرية أرياف المكلا هذا العام الدراسي .

وقال الوكيل عبدون إننا ندرك تماماً لقيادة مكتب الوزارة بالمحافظة أهمية هذه المرحلة بالنسبة للطفل كونها النواة الأولى لتغيير سلوكياته و مداركه المعرفية والتعليمية وأولينا جل الاهتمام والعناية برياض الأطفال ووفرنا كل الوسائل التعليمية والمستلزمات النوعية التخصصية وابتكار المنهج الموحد للرياض .

موجهاً في ختام كلمته بالورشة إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الإمكانيات وتفعيل النشاطات اللاصفية والإبداعية والاهتمام بالتغدية المدرسية بالرياض والأخذ بعين الاعتبار لكل المقترحات والملاحظات التي ستسهم في التطور النوعي في شتى المجالات التربوية والتعليمية .

وعقب ذلك فتح باب المداخلات من قبل إدارة رياض الأطفال ومديري الإدارات المدرسية بالرياض التى وضعت الجميع أمام ما اعتمل ويعتمل من خطط فنية وإدارية ووفقا التقويم الوزاري منذ بدء العام الدراسي 2021/2022.