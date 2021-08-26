شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل. الجيش الوطني يسقط طائره مسيره للحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، اليوم الخميس، عن إسقاط طائره مسيره تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة الكساره غرب محافظة مأرب .



وتشهد جبهات محافظة مأرب تصعيدا لافتا للمليشيات الحوثية حيث رصد الجيش الوطني تعزيزات كبيره للحوثيين الى جبهات الكساره والمشجح.

وشن طيران التحالف العربي اليوم ومساء أمس غارات على تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها الى جبهات محافظة مأرب والجوف والبيضاء.

وقال مركز اعلام الجيش أن مدفعية الجيش الوطني إستهدفت مجاميع حوثية حاولت التسلل الى جبهات اللعيرف ومحزمات وماس شمال غرب محافظة مأرب.