وزير التربية يناقش مع سفير المملكة المتحدة دعم القطاع التعليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، سبل التعاون والشراكة لتعزيز ودعم التعليم في اليمن.



وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي خاصة فيما يتعلق بطباعة الكتاب المدرسي ودعم المعلمين وتأهيلهم.

وأكد الوزير العكبري، حرص الوزارة على خلق وفتح آفاق جديدة للمساهمة في استقرار الأوضاع التعليمية مع مختلف الجهات والمؤسسات..مثمناً جهود المملكة المتحدة في دعم التعليم باليمن.

من جهته أشاد سفير المملكة المتحدة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم..مؤكداً حرص بلاده على الشراكة والتعاون بما يسهم في استقرار العملية التربوية والتعليمية في اليمن.

حضر اللقاء رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم عبدالله المخلافي.