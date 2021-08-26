شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أمني يناقش تعزيز المنظومة الأمنية في المناطق المحررة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماعاً امنياً ،اليوم، بمديرية الخوخة محافظة الحديدة برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق، القضايا الأمنية في المناطق المحررة بالمحافظة.



وناقش الاجتماع، المهام الخاصة بتفعيل أنشطة كافة فروع المنظومة الأمنية، بما يكفل المزيد من التقدم في تأمين المديريات المحررة.

وفي الاجتماع الذي ضم قائد فرع الأمن المركزي بالحديدة العقيد صادق عطية، وقائد المنطقة الأمنية الجنوبية المقدم عصام دبيزل، اكد مدير عام شرطة الحديدة، ان الأجهزة الأمنية ساهمت بصورة كبيرة في إعادة تطبيع الحياة بالمناطق المحررة في المحافظة عقب طرد مليشيا الحوثي الانقلابية منها.