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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الاسباني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، خلال تلقيه، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الأسباني خوسيه مانويل ألباريس، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، اكد وزير الخارجية الاسباني، دعم بلاده لأمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه..معبراً عن تمنياته بتسوية الازمة اليمنية سلمياً واستعادة الامن والاستقرار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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