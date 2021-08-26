الاخرم تشارك في اجتماع جمعية منتدى التعاون الاسلامي للشباب في إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية الاخرم، اليوم، في أعمال الاجتماع الرابع لجمعية منتدى التعاون الاسلامي للشباب المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.



وأكدت وكيلة الوزارة في كلمة بلادنا، اهمية توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والمنتدى، بهدف اقامة فعاليات وانشطة توعوية للشباب اليمني في كافة المجالات.

وتطرقت الاخرم، الى عملية التجريف الممنهجة التي تستهدف الشباب اليمني من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تدفع بهم لجبهات القتال..مشددة على ضرورة تحصينهم من الأفكار المتطرفة والدخيلة على مجتمعنا اليمني.

واستعرض المؤتمر، التقارير المالية وتقارير المجلس التنفيذي واعمال وانشطة المنتدى للفترة الماضية وإقرارها، والتعديلات على النظام الداخلي بناء على توصيات منظمة التعاون الاسلامي واقرارها.