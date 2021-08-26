وزير النقل يطلع على أوضاع شركة أحواض السفن الوطنية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، على اوضاع شركة أحواض السفن الوطنية بالعاصمة المؤقتة عدن، واحتياجاتها للنهوض بخدماتها.



واستمع وزير النقل، الى شرح من مدير شركة احواض السفن الوطنية المهندس محمد مدهش، عن حالة الاحوض ونشاط الورش الفنية وما تقدمه من خدمات وأعمال صيانة وتأهيل للسفن بكافة احجامها وانواعها..متلمساً الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة بسبب الاضرار التي طالت مرافقها والناجمة من الحرب.

واكد الدكتور عبدالسلام، على ضرورة إعداد تقرير كامل ومفصل عن كيفية تطوير وتحسين اداء الاحوض عما كان عليه في السابق وحل مشكلة العمال والخدمات المقدمة للبواخر والسبل الكفيلة لإعادة هيكلة هذه المشاكل والصعوبات ومعالجتها.

وأشار وزير النقل، إلى احتياجات الوزارة خلال هذه المرحلة والتي تتمثل بوضع خطط استراتيجية، لدعم وتفعيل عمل الشركات الوطنية بما يعزز من دورها في تقديم الانشطة والخدمات الموكلة بها، لما لها من اثر ملموس في دعم الاقتصاد الوطني..موضحاً أهمية إشراك القطاع الخاص في المساهمة بتطوير البنية التحتية لقطاعات ومؤسسات النقل، باعتباره شريك اساسي في تحقيق التنمية المرجوة.