بدء فعاليات الملتقى الثاني للمؤسسات التعليمية المهتمة بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بنادي المعلم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للمؤسسات التعليمية المهتمة بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي تحت شعار (واكب عالمك) بإشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت وتنظيم مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون.



ويهدف الملتقى، الى تفعيل نشاط برنامج الروبوت بالمؤسسات التعليمية المهتمة بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي بوادي حضرموت وكذا الاطلاع على نشاط الروبوت بالمؤسسات المستهدفة من اللقاء ، وتوجيه المؤسسات إلى رسم خطة واضحة لبرنامج الروبوت، وتفعيل المسابقات الداخلية للروبوت.

وتم بالملتقى، عرض ثلاث أوراق عمل عن تعريف بالروبوت، وما الذي يحققه معمل الروبوت التعليمي من أهداف تعليمية وتربوية، ومسابقة تحدي جمع الكرات.

وفي افتتاح الملتقى بحضور مدراء عموم مديرية سيئون محمد العامري ومكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم، عبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، عن اعجابه بالإنجازات والمستويات المتقدمة التي يحققها طلاب الروبوت بمحافظة حضرموت والوطن بشكل عام في المنافسات الدولية.

من جانبه، اوضح مدير اكاديمية الموهوبين بسيئون سعيدباحارثة، ان الملتقى يأتي في إطار الرؤية الاكاديمية نحو ربط التعليم بالتطور الرقمي والتقني من خلال إدخال علوم الروبوت الى المدارس.

كما تم بالملتقى تكريم 5 مدارس ضمن المؤسسات التعليمية الفاعلة في وادي حضرموت بدروع التميز .