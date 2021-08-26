شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في عدن يناقش الاجراءات المتعلقة بلقاحات كورونا للمعتمرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، اليوم، مع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، الاجراءات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا للمعتمرين.



كما تم خلال اللقاء، مناقشة فتح مراكز توزيع اللقاحات الخاصة بالمعتمرين في المحافظات المحررة، وتخصيص ٢٥ ألف جرعة كمرحلة أولى للراغبين في اداء العمرة لهذا العام 1443هـ.