تجدد المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي شمال غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تجددت مواجهات عنيفة في بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة ثانية، شمال غربي محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



وأفاد مصدر عسكري ميداني ان القوات الحكومية خاضت، في ساعة متأخرة مساء الاربعاء، مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا، في جبهة محزام ماس، شمال غربي المحافظة.

ووفقا للمصدر، تجددت المواجهات بشراسة بين الطرفين، واستخدما فيها مختلف انواع الاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتبادلا القصف المدفعي.

وذكر المصدر ان نيران القوات والحكومية والمقاومة اوقعتا خسائرا فادحة بين اوساط صفوف المليشيا الحوثية.

ولفتت إلى ان المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر