مليشيا الحوثي تسطو على مؤسسة تنموية في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ إب

أقدمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على السطو المسلح على مؤسسة تنموية في مدينة إب (وسط اليمن) في استمرار لعملياتها المنظمة للاستيلاء ونهب المؤسسات الخاصة لغير الموالين لها.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي نهب مؤسسة "الرائدات" التنموية (نسوية) بمدينة إب، وصادرت جميع محتوياتها.

وأضافت المصادر أن عملية النهب جاءت بعد أسابيع من طردها الموظفين والعاملات في المؤسسة ومنعهم من الدخول أو العمل فيها، لتتخذ بعد ذلك قرارا بمصادرتها بشكل نهائي.

وخلال الأسابيع الماضية، سطت المليشيا على ممتلكات ومنازل مواطنين بتهم ملفقة، هدفت لعمليات النهب والإستيلاء على أملاك المواطنين ومن بين المؤسسات الأهلية التي جرى السطو عليها مستوصف الخنساء وجمعية دار الكتاب والسنة بمدينة إب، بقيادة قيادي حوثي يدعى "أحمد العصري".

وأقدمت مليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية على احتلال ونهب العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية والتنموية ومنازل مواطنين وعسكريين في مناطقها في ظل مساعيها المتواصلة لمصادرة ممتلكاتهم.