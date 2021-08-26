ما وراء الانفجارات التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم أمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

هز انفجار في وقت متأخر من مساء أمس، مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك بشكل فوري.



وقالت مصادر محلية في المدينة، أن دوي انفجار عنيف سُمع في كل أرجاء صنعاء، وسط تأكيدات بوقوعه في الأطراف الشمالية المحيطة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصيانة، الذي يُعتقد أنه يضم مخازن أسلحة وصواريخ باليستية تابعة للحوثيين.

وبينما حين سارع ناشطون حوثيون إلى الحديث عن غارة جوية للتحالف، رجح البعض أن يكون ناجماً عن تفجير غامض داخل مخزن أسلحة تابع للمليشيا.

وفيما لم يصدر أي تعليق من مليشيا الحوثي، تحدثت وسائل إعلام سعودية وإماراتية، أن الانفجار كان جراء محاولة حوثية فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي من داخل صنعاء