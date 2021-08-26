نيران القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي قتلى وجرحى في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

قُتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، في وقت متأخر مساء الاربعاء 25 أغسطس/ آب 2021م، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، برصاص القوات المشتركة.



وقال مصدر عسكري ميداني إن عددا من الحوثيين لقوا مصيرهم ما بين قتيل وجريح، بقصف استهدف تحركات للمليشيا وسط مدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

المصدر أكد أن القوات المشتركة استهدفت التجمعات الحوثية بواسطة الاسلحة الثقيلة عيار 23، وحققت اصابات مباشرة بين اوساطها الحقت فيها خسائرا بشرية.

وخلال الايام الاخيرة الماضية عادت المواجهات بين الطرفين بشكل متقطع، بعد اسابيع من الهدوء التام في مختلف جبهات المحافظة.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت وصول تعزيزات حوثية نحو جبهة باب غلق على المحور الشمالي لمدينة الفاخر، استقدمتها المليشيا عبر منطقة يعيس جنوبي مديرية دمت، الواقعة على المحور الشمالي لجبهة مريس، شمالي قعطبة.