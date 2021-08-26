محتجون في إب يطالبون بإقالة مدير أوقاف عينته مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ إب

تواصلت اليوم الخميس الاحتجاجات بمحافظة إب "وسط البلاد"، للمطالبة بإقالة قيادي حوثي عينته المليشيا مديرا لمكتب الأوقاف بالمحافظة.



وذكرت مصادر عدة، أن مواطنين تظاهروا بمدينة إب، للمطالبة برحيل القيادي الحوثي "بندر العسل" والذي يشغل منصب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة، حيث يطالب أبناء المحافظة بإقالته منذ أشهر عدة نتيجة التعاملات المسيئة تجاه المواطنين حد قول الكثير من أبناء المحافظة.

وعبر المحتجون عن رفضهم لقرارات تقضي برفع إيجاراتهم من مكتب الأوقاف بالمحافظة والذي لديه محلات تجارية وعقارات بمدينة إب.

وشوهد بين الفينة والأخرى، المحلات التجارية مغلقة بجميع المحلات المملوكة لمكتب الأوقاف بالمحافظة، من بينها محلات في شارع ميدان الكبسي، وفي شارع "حمام" وفي محلات أخرى بمدينة إب.

ووفق مصادر فإن القيادي الحوثي بندر العسل يقف خلف القرارات التي وصفت بالظالمة والمجحفة، والتي لا تقدر الأوضاع التي يعيشونها جراء انهيار قيمة العملة وتردي الحياة المعيشية للمواطنين