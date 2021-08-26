أجهزة الأمن تحقق مع مسؤولين طبيين بعد وفاة مرضى بسبب نقص الأكسجين بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ حضرموت

ذكرت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت بدأت تحقيقات مع مسؤولين طبيين في أحد المشافي بعد تزايد حالات الوفيات بفيروس كورونا.



وأفادت مذكرة رسمية بتكليف البحث الجنائي في ساحل حضرموت بالتحقيق مع مديري وعاملي مركز العزل بمستشفى ابن سينا ومصنع الأوكسجين بسبب ما وصفته المذكرة بالكارثة الإنسانية.

وارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية حالات الإصابة والوفاة في المحافظة، حيث بلغت أربع عشرة حالة منذ تفشي الموجة الثالثة للوباء.

وكانت قد أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية، تسجيل 45 إصابة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء.

وسجلت الإصابات الجديدة في حضرموت وست محافظات أخرى، بينما سجلت الوفيات في عدن وتعز وحضرموت.

وبموجب إعلان اللجنة، ارتفع عدد الإصابات في مناطق نفوذ الحكومة، إلى7625 حالة، منها 1438 حالة وفاة.

وقررت الحكومة السبت الماضي، رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس