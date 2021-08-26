انعقاد ورشة عمل حول معايير السلامة وحماية البيئة لموظفي المياه بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول معايير السلامة وحماية البيئة لموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحضرموت الوادي والصحراء بالتعاون مع مصلحة الدفاع المدني وبتمويل من منظمة اليونيسيف.



وناقشت الورشة المنعقدة تحت شعار (من أجل تنمية مهارات العاملين وتحسين أدائهم الوظيفي) جملة من المواضيع المتعلقة بمعايير السلامة المهنية وحماية البيئة ، واشتراطات السلامة والبيئة عند استلام وتوزيع وتخزين واستهلاك الوقود وفي جميع مواقع العمل المختلفة ، وكيفية التعامل مع حالات الحريق والانسكاب والتسريب للوقود ونحوها .

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على أهمية الورشة في نشر مفاهيم السلامة المهنية..داعيا كافة المشاركين للاستفادة من الورشة..شاكرا منظمة اليونيسيف لتمويل الورشة.

وألقيت كلمة لمدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحضرموت الوادي والصحراء عامر العامري ، وأخرى لمدير الدفاع المدني بوادي حضرموت العقيد فائز علوان، أشارت الى أن الورشة تأتي في إطار الاهتمام بتوعية الموظفين بالوعي الوقائي والحماية من الأخطار التي قد تحدث أثناء العمل وكيفية التعامل معها وفق أسس وقواعد صحيحة للحد من آثارها السلبية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.