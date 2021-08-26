البركاني: قرييا سيتم عقد جلسات النواب وجدول حافل من القضايا والملفات التي سيناقشها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن تحضيرات تجري لعقد جلسات البرلمان داخل الأراضي اليمنية في وقت قريب.



وأضاف البركاني في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن جدول حافل من القضايا والملفات التي سيناقشها المجلس في الفترة المقبلة.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت نهاية يوليو (تموز) الماضي مباشرة الأمانة العامة عملها من مدينة سيئون جنوب شرقي البلاد، لتوفير الظروف كافة الملائمة للانعقاد.

وأكد البركاني أن عودة مجلس النواب للانعقاد ستتم خلال الأسابيع المقبلة، دون أن يفصح عن مكان وزمان الجلسات المزمع انعقادها لأسباب أمنية، حد قوله.

وأوضح أن أبرز الملفات التي سيناقشها المجلس تتمثل في "منح الحكومة الثقة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والقضايا الاقتصادية، والأمنية".

وتابع "أمامنا قضايا كثيرة، وتعديلات قانونية، هناك جدول أعمال حافل، ولن يتخلف أي عضو".

وكان آخر انعقاد للبرلمان اليمني في منتصف أبريل (نيسان) 2019 بمدينة سيئون، بعد أن أصدر الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قراراً قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائية في محافظة حضرموت.

وتعثر انعقاد المجلس منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة الإمارات ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي للانعقاد كما أعلن قادته مرارًا، في ظل تواطؤ سعودي.